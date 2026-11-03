Gold Royalty Aktie
WKN DE: A2QPLC / ISIN: CA38071H1064
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gold Royalty gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gold Royalty wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,012 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 113,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gold Royalty für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,9 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,046 USD, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 32,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 15,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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