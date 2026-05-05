Ausblick: Gold Royalty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gold Royalty lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gold Royalty die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,011 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gold Royalty ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 130,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gold Royalty für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,2 Millionen USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,4 Millionen USD, gegenüber 15,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at