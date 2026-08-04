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WKN DE: A2QPLC / ISIN: CA38071H1064

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gold Royalty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gold Royalty wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gold Royalty in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,047 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,5 Millionen USD, gegenüber 15,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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