WKN: 924126 / ISIN: JP3306800008

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: GOLDCREST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GOLDCREST lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,80 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GOLDCREST noch 66,86 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,74 Prozent auf 5,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 162,35 JPY im Vergleich zu 150,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 30,10 Milliarden JPY, gegenüber 29,29 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

