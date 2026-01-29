GOLDCREST Aktie
WKN: 924126 / ISIN: JP3306800008
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: GOLDCREST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GOLDCREST lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,80 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GOLDCREST noch 66,86 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,74 Prozent auf 5,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 162,35 JPY im Vergleich zu 150,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 30,10 Milliarden JPY, gegenüber 29,29 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GOLDCREST Co Ltd
|
29.01.26
|Ausblick: GOLDCREST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: GOLDCREST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.10.25
|Erste Schätzungen: GOLDCREST präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu GOLDCREST Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GOLDCREST Co Ltd
|3 320,00
|2,31%