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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: GOLDCREST legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GOLDCREST präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass GOLDCREST im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,200 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 29,54 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,24 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,03 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 311,85 JPY, gegenüber 176,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 42,85 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,45 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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