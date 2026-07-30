Ausblick: GOLDCREST öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GOLDCREST wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 127,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GOLDCREST ein EPS von 75,12 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GOLDCREST in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 293,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 176,40 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 42,05 Milliarden JPY, gegenüber 30,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at