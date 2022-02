Ausblick: Golden Ocean Group legt Quartalsergebnis vor

Golden Ocean Group wird am 16.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,910 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 304,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 142,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD im Vergleich zu -0,154 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 944,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 413,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at