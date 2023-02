Ausblick: Golden Secret Ventures legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Golden Secret Ventures wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Golden Secret Ventures für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,027 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 31,9 Millionen CAD – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golden Secret Ventures 33,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie, gegenüber 0,070 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 190,1 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 149,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at