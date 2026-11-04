Goldman Sachs BDC Aktie
WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Goldman Sachs BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goldman Sachs BDC stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,348 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Goldman Sachs BDC ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 97,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 322,6 Millionen USD, gegenüber 242,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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