Goldman Sachs BDC Aktie

Goldman Sachs BDC ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Goldman Sachs BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goldman Sachs BDC stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,348 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Goldman Sachs BDC ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 97,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 322,6 Millionen USD, gegenüber 242,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Goldman Sachs BDC

mehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachs BDC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Goldman Sachs BDC 8,00 0,60% Goldman Sachs BDC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen