Ausblick: Goldman Sachs BDC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Goldman Sachs BDC wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,349 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldman Sachs BDC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 0,550 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 366,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 275,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at