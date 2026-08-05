Goldman Sachs BDC Aktie
WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Goldman Sachs BDC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldman Sachs BDC wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,310 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Goldman Sachs BDC ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 78,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 709,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 315,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 242,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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