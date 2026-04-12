Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Kennzahlen im Fokus
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12.04.2026 07:01:06
Ausblick: Goldman Sachs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Goldman Sachs stellt am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,47 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,12 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Goldman Sachs in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 16,99 Milliarden USD im Vergleich zu 31,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 51,32 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 126,21 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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