Ausblick: Golub Capital BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Golub Capital BDC stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,379 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Golub Capital BDC ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 209,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 802,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 802,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at