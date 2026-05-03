Golub Capital BDC Aktie
WKN DE: A1CXEA / ISIN: US38173M1027
|
03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Golub Capital BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Golub Capital BDC gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,7 Millionen USD gegenüber 203,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 800,0 Millionen USD, gegenüber 802,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Golub Capital BDC Inc.
|
07:01
|Ausblick: Golub Capital BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Golub Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Golub Capital BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Golub Capital BDC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Golub Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Golub Capital BDC Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Golub Capital BDC Inc.
|11,64
|2,02%