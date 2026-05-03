Ausblick: Golub Capital BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Golub Capital BDC gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,7 Millionen USD gegenüber 203,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 800,0 Millionen USD, gegenüber 802,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at