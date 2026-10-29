Gongniu Group a Aktie

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WKN DE: A2QCT3 / ISIN: CNE100003RL0

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Gongniu Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gongniu Group A wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,547 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gongniu Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,81 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,26 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,62 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,93 Milliarden CNY waren.

Redaktion Finanzen.net

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