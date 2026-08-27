Gongniu Group a Aktie

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WKN DE: A2QCT3 / ISIN: CNE100003RL0

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gongniu Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gongniu Group A wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,613 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Gongniu Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,39 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,26 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,83 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,93 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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