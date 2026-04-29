Ausblick: Gongniu Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gongniu Group A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,570 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gongniu Group A noch 0,560 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 3,35 Prozent auf 4,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gongniu Group A noch 4,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,26 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,36 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,43 Milliarden CNY, gegenüber 16,74 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at