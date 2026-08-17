Good2Go a Aktie
WKN DE: A3CTY7 / ISIN: CA67013H1064
|
17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Good2Go A äußert sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Good2Go A ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,8 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
|
07:01
|Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
Aktien in diesem Artikel
|Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
|0,05
|-19,05%