Good2Go a Aktie
WKN DE: A3CTY7 / ISIN: CA67013H1064
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Good2Go A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Good2Go A lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 9,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 12,5 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 39,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,2 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
|
07:01
|Ausblick: Good2Go A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
|0,11
|0,00%