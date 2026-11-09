Good2Go a Aktie

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WKN DE: A3CTY7 / ISIN: CA67013H1064

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Good2Go A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Good2Go A lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 9,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 12,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 39,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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