Good2Go a Aktie

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WKN DE: A3CTY7 / ISIN: CA67013H1064

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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Good2Go A wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 14,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 40,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 52,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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