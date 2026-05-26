Good2Go a Aktie
WKN DE: A3CTY7 / ISIN: CA67013H1064
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26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Good2Go A wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 14,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 40,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 52,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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|Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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