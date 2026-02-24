Ausblick: GoodRx A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GoodRx A wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 193,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 198,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 795,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 792,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

