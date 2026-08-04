Ausblick: GoodRx A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GoodRx A präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

12 Analysten schätzen, dass GoodRx A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 193,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,309 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 775,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 796,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at