Goodtech ASA Aktie
WKN: 905868 / ISIN: NO0004913609
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Goodtech ASA (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Goodtech ASA (A) lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Goodtech ASA (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass Goodtech ASA (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Goodtech ASA (A) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 206,0 Millionen NOK im Vergleich zu 194,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 NOK im Vergleich zu 0,650 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 766,0 Millionen NOK, gegenüber 721,2 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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