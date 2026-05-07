Ausblick: Goodtech ASA (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Goodtech ASA (A) lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Goodtech ASA (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Goodtech ASA (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Goodtech ASA (A) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 206,0 Millionen NOK im Vergleich zu 194,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 NOK im Vergleich zu 0,650 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 766,0 Millionen NOK, gegenüber 721,2 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at