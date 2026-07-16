Ausblick: Goodtech ASA (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Goodtech ASA (A) veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,310 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 520,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 NOK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 153,0 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 163,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,650 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 716,0 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 721,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at