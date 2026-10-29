Ausblick: Goodtech ASA (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Goodtech ASA (A) präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,252 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,1 Millionen NOK aus – eine Minderung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Goodtech ASA (A) einen Umsatz von 167,9 Millionen NOK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 NOK, gegenüber 0,650 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 640,5 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 721,2 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net