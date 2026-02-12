Ausblick: Goodtech ASA (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Goodtech ASA (A) öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,130 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodtech ASA (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,930 NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 183,0 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,8 Millionen NOK in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,680 NOK, gegenüber -0,880 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 718,0 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 714,8 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at