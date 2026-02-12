Goodtech ASA Aktie
WKN: 905868 / ISIN: NO0004913609
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Goodtech ASA (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Goodtech ASA (A) öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,130 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodtech ASA (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,930 NOK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 183,0 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,8 Millionen NOK in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,680 NOK, gegenüber -0,880 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 718,0 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 714,8 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goodtech ASA (A)
|
12.02.26
|Ausblick: Goodtech ASA (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Goodtech ASA (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Goodtech ASA (A)
Aktien in diesem Artikel
|Goodtech ASA (A)
|0,93
|11,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.