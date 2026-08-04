Ausblick: Goodyear Tire Rubber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goodyear Tire Rubber präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,621 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,20 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,329 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 17,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at