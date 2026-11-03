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Goodyear Tire & Rubber Aktie

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WKN: 851204 / ISIN: US3825501014

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Goodyear Tire Rubber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Goodyear Tire Rubber wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Goodyear Tire Rubber für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,59 Milliarden USD gegenüber 4,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,930 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 17,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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