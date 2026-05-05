Goodyear Tire & Rubber Aktie

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WKN: 851204 / ISIN: US3825501014

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Goodyear Tire Rubber stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Goodyear Tire Rubber lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,418 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Goodyear Tire Rubber 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Goodyear Tire Rubber 4,25 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,302 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,990 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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