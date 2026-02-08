Goodyear Tire & Rubber Aktie
WKN: 851204 / ISIN: US3825501014
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Goodyear Tire Rubber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Goodyear Tire Rubber präsentiert am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,487 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,555 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 18,22 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goodyear Tire & Rubber Co.
|
07:01
|Ausblick: Goodyear Tire Rubber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Goodyear Tire Rubber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Goodyear Tire & Rubber Co.
Aktien in diesem Artikel
|Goodyear Tire & Rubber Co.
|8,91
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.