Ausblick: Goodyear Tire Rubber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Goodyear Tire Rubber präsentiert am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,487 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,555 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 18,22 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at