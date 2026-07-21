Goosehead Insuranc a Aktie
WKN DE: A2JNTN / ISIN: US38267D1090
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Goosehead Insurance A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goosehead Insurance A gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,474 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Goosehead Insurance A 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 103,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 94,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD im Vergleich zu 1,04 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 419,1 Millionen USD, gegenüber 365,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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