Goosehead Insuranc a Aktie

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WKN DE: A2JNTN / ISIN: US38267D1090

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Goosehead Insurance A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Goosehead Insurance A veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,505 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Goosehead Insurance A 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Goosehead Insurance A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,09 USD je Aktie, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 425,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 365,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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