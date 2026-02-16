Goosehead Insuranc a Aktie

WKN DE: A2JNTN / ISIN: US38267D1090

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Goosehead Insurance A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Goosehead Insurance A stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten schätzen, dass Goosehead Insurance A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Goosehead Insurance A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 99,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,77 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 359,4 Millionen USD, gegenüber 314,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- 40,93 0,12% Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

