Gopal Snacks Aktie
WKN DE: A423JX / ISIN: INE0L9R01028
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gopal Snacks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gopal Snacks lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,590 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,06 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,53 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 20,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden INR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,91 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,26 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 15,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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