Ausblick: Gopal Snacks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gopal Snacks präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,19 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 176,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,430 INR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,52 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,57 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,59 Milliarden INR im Vorjahr.
