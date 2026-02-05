Ausblick: Gorman-Rupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gorman-Rupp wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 167,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 682,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 659,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

