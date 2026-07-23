Ausblick: Gorman-Rupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gorman-Rupp gibt am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,705 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 188,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD, gegenüber 2,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 721,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 682,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at