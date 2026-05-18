Ausblick: Gossamer Bio stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gossamer Bio lässt sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gossamer Bio die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gossamer Bio für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,166 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gossamer Bio in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,7 Millionen USD im Vergleich zu 9,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,455 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,8 Millionen USD, gegenüber 48,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at