GOWell Energy Technology Registered Shs Aktie

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WKN DE: A4231A / ISIN: KYG4067B1005

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: GOWell Energy Technology Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GOWell Energy Technology Registered wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,130 USD. Dies würde einem Zuwachs von 116,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GOWell Energy Technology Registered 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 17,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,460 USD aus. Im Vorjahr waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 70,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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