Ausblick: Grab legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grab wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grab im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,011 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grab in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 936,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 764,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD, gegenüber -0,030 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 3,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at