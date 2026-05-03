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WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Grab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grab stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,019 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 921,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 773,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,109 USD, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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