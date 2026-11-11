GrabAGun Digital Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CYF / ISIN: US38387Q1058
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: GrabAGun Digital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GrabAGun Digital stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 22,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GrabAGun Digital einen Umsatz von 22,3 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,220 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 102,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 96,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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