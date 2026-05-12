Ausblick: GrabAGun Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GrabAGun Digital wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 24,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 100,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 96,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at