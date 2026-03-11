GrabAGun Digital Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CYF / ISIN: US38387Q1058
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: GrabAGun Digital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GrabAGun Digital präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 27,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,090 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 94,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
