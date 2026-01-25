Graco Aktie
Ausblick: Graco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Graco öffnet am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,766 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 590,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 548,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2,23 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
