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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Graco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Graco wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,831 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 589,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 543,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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