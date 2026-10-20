Graco Aktie
WKN: 859357 / ISIN: US3841091040
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Graco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Graco wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,831 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 USD erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 589,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 543,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graco Inc.
|
07:01
|Ausblick: Graco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Graco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Graco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Graco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Graco Inc.
|71,95
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.