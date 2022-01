Ausblick: Graco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Graco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,631 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Graco noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 519,6 Millionen USD gegenüber 470,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 1,95 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,65 Milliarden USD generiert worden waren.

