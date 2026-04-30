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WKN DE: A41CHS / ISIN: US3843136074

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: GrafTech International legt Quartalsergebnis vor

GrafTech International lädt am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,303 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,500 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 120,6 Millionen USD gegenüber 111,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,895 USD, gegenüber -8,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 520,5 Millionen USD im Vergleich zu 504,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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