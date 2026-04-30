GrafTech International Aktie
WKN DE: A41CHS / ISIN: US3843136074
|
30.04.2026 07:01:06
Ausblick: GrafTech International legt Quartalsergebnis vor
GrafTech International lädt am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,303 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,500 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 120,6 Millionen USD gegenüber 111,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,895 USD, gegenüber -8,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 520,5 Millionen USD im Vergleich zu 504,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GrafTech International Ltd Registered shs
|
30.04.26
|Ausblick: GrafTech International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: GrafTech International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: GrafTech International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: GrafTech International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GrafTech International Ltd Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|GrafTech International Ltd Registered shs
|7,25
|-0,68%