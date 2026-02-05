Ausblick: GrafTech International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GrafTech International präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,247 USD. Das entspräche einem Gewinn von 34,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,900 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GrafTech International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 139,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 134,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -6,553 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 527,1 Millionen USD, gegenüber 538,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at