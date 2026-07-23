Ausblick: GrafTech International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GrafTech International wird am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,461 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 125,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,742 USD je Aktie, gegenüber -8,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 505,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 504,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at