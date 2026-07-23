GrafTech International Aktie
WKN DE: A41CHS / ISIN: US3843136074
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23.07.2026 07:01:06
Ausblick: GrafTech International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GrafTech International wird am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,461 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 125,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,742 USD je Aktie, gegenüber -8,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 505,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 504,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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